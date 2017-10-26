TFF Sağlık Kurulu Üyesi Kazancı, vefat etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu Üyesi, Futbol Masörleri ve Masözleri Derneği Başkanı Erkan Kazancı vefat etti.
Genç Milli Takımlar ve Galatasaray Kulübü'nde uzun yıllar masör olarak görev alan Kazancı'nın naaşı, yarın öğle vakti Şişli Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
TFF'nin resmi internet sitesinden Kazancı'nın vefatı dolayısıyla yayımlanan mesajda "Merhum Erkan Kazancı'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:54
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