 TFF Sağlık Kurulu Üyesi Kazancı, vefat etti – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    TFF Sağlık Kurulu Üyesi Kazancı, vefat etti

    TFF Sağlık Kurulu Üyesi Kazancı, vefat etti

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu Üyesi, Futbol Masörleri ve Masözleri Derneği Başkanı vefat etti.

    Genç Milli Takımlar ve Galatasaray Kulübü'nde uzun yıllar masör olarak görev alan Kazancı'nın naaşı, yarın öğle vakti Şişli Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

    TFF'nin resmi internet sitesinden Kazancı'nın vefatı dolayısıyla yayımlanan mesajda "Merhum 'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:54
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