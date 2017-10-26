Riera'dan Muslera açıklaması: Newcastle için...

Albert Riera, "Programa konuk olduğu için çok memnunum. Madrid'de antrenör olmak için kurslara gidiyorum. Bunun dışında seyahatlerim oluyor. Eşim Rus uyruklu olduğu için sürekli Moskova'ya gidiyorum. Mutlaka İngiltere'ye gidiyorum ve bu seyahatleri yapıyorum" dedi ve şöyle devam etti:

"DERBİDE FIRSATLARI DEĞERLENDİRMEK LAZIM"

Riera, "Derbiyi izledim zaten Galatasaray ile kontağım devam ediyor. Elbette kazanmak çok önemli. Pozisyonlara girince değerlendirmek lazım. Yeni transferler her zaman çok önemlidir ama ekipteki oyuncuları kaynaştırmanız lazım. Üst seviyede çok oynadım, var olan oyuncular ile yeni gelenleri karşılaştırmak çok önemlidir" dedi.

"TÜRK FUTBOLUNA ADAPTE OLMAK GİBİ BİR SORUN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

"İspanyol oyuncular adapte olamaması konusuna inanmıyorum. Elbette geldiğim zaman futbol ortamını deneyimledim. Zaman içinde onlarda kendini bulacaktır. İki takımda istediği sonuçları elde edemeyince oyuncularda adapte olamadı gibi gözüküyor. Türk futboluna adapte olmak gibi bir sorun olduğunu düşünmüyorum."

"NEWCASTLE İÇİN TAKIMI BIRAKIP GİTMEZ"

"Muslera ile çok iyi ilişkilerim var. Newcastle'den teklif konusunu duydum. Muslera, Galatasaray'da o kadar mutlu ki, o kadar rahat ki bu rahatlığını bırakıp gideceğini sanmıyorum. Bu konuda çıkan söylentiler için Galatasaray'a bağlı, mutlu ve rahat diyebilirim. Newcastle için takımı bırakıp gitmez"

"UMARIM YENİDEN GÖREV ALIRIM"

"Fatih Terim benim için çok özel bir insan. Onun için söyleyebileceğin tek şey şükranlarımı sunmak olacaktır. Umarım bir gün şans doğar ve Galatasaray'da yine görev alırım"