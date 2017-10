Ataman'ın hedefi Galatasaray başkanlığı

Ataman, yaptığı açıklamada, Galatasaray'da, Avrupa kupası kazandıktan sonra kendisine başkanlık kontenjanından genel kurul üyeliğinin takdim edildiğini belirtti.

Galatasaray basketbolunun yeniden Avrupa'nın zirvesine çıkması için, yönetimde söz sahibi olarak ilerleyen yıllarda geri döneceğini vurgulayan deneyimli başantrenör, şu ifadeleri kullandı:

"Bir genel kurul üyesi ve basketbol adamı olarak, Galatasaray'ın basketbolda önümüzdeki yıllarda daha ileriye gitmesi için elimden gelen ne varsa göstereceğim. Galatasaray taraftarları şundan emin olsun, mutlaka bir gün Galatasaray basketbolunun yeniden Avrupa'nın zirvesine çıkması için yönetimde söz sahibi olarak geri döneceğim. Hatta ilerleyen yıllarda bunu kulüp nezdinde de görebiliriz. Bu fikrimden hiçbir zaman geri adım atmış değilim. 10 yılımı doldurduktan sonra inşallah Galatasaray Kulübü Başkanlığı'na aday olmayı düşünüyorum."



"BEKLEDİĞİM TEKLİFLERİ ALAMADIM"

Ergin Ataman, transfer döneminde hedefleri doğrultusunda beklediği teklifleri alamadığını anlattı.



Tecrübeli başantrenör, uzun süredir aralıksız olarak antrenörlük yaptığını ve bu dönemde mental olarak kendini şarj etme fırsatı bulamadığını aktardı.



Ataman, dinlenme kararı almadığını ve menajeri vasıtasıyla yaz döneminde Avrupa'dan birçok kulüple görüşme yaptığını kaydederek, "Hedeflerim doğrultusundaki kulüplerden beklediğim teklifler gelmedi, başka teklifler aldım. Ben de açıkcası bulunmuş olduğum seviyede bunları değerlendirmedim çünkü seviyeyi düşürmek istemedim." değerlendirmesinde bulundu.



İtalya Milli Takımının başantrenörlüğü konusunda, İtalya Basketbol Federasyonu Başkanı Gianni Petrucci ile uzun süre görüştüklerini dile getiren Ataman, şöyle devam etti:



"Bu dönemde de kendimi, son 20 yılda yapamadıklarıma adadım. Tabii ki bu dinleneceğim demek değil. İtalya Basketbol Federasyonu Başkanı Gianni Petrucci ile yaz döneminde görüşmelerimiz oldu. İtalya Milli Takımı antrenörlüğüne ciddi bir adaydım. Petrucci, çok da istekli görünüyordu ama son anda beni arayarak yerli bir antrenörle devam etmek istediklerini belirtti. Bu da çok doğaldı. Sonuçta milli takımlarda bugün baktığınız zaman işin doğasında zaten yerli hocalar var. Tabii ben uzun yıllar İtalya'da çalıştığım ve İtalyan kültürü ile İtalya basketbolunu yakından tanıdığım için olabilir diye düşünüyordum ama son anda olmadı."



"GALATASARAY BENİM İÇİN BİR BÜTÜN"

Deneyimli çalıştırıcı, sarı-kırmızılı takımda çalıştığı son dönemlerde bazı taraftar gruplarının şahsına yapmış olduğu davranışların kendisini yaraladığını ifade etti.



Galatasaray Odeabank ile yollarının ayrılmasının ardından önemli bir süre geçtiğini ve ayrılık sürecinde bir takım kırgınlıkların yaşandığını vurgulayan Ataman, "Hiçbir zaman Galatasaray'ı bir taraftar grubu olarak düşünmedim, Galatasaray benim için bir bütün. Profesyonel hayatta değişimler olabiliyor. Yönetimlerin kararına saygı duymak lazım. Galatasaray'dan zaten görev sürem devam ederken gönderilmedim. Buna saygı duymak lazım ama basketbolu yöneten yöneticilerin de yaptıklarıma saygı duymalarını bekliyorum. Basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Can Topsakal'ın ayrıldığım gün divan kurulunda '5 yıl içinde Ergin Ataman Galatasaray'a 55 milyon dolar harcattı ve zarar verdi.' demesi beni yaraladı." diye konuştu.



"MİLLİ TAKIM, 2017 AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI'NDA İYİ MÜCADELE ETTİ"

Ergin Ataman, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın iyi mücadele ettiğini ancak alınan sonucu bir başarı gibi göstermemek gerektiğini savundu.



A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ufuk Sarıca ve ekibinin ellerindeki malzemeyi en iyi şekilde kullandığını ifade eden Ataman, "Avrupa Şampiyonası'nda alınan sonucu bir başarı gibi göstermeyelim. Kendi ülkenizde düzenlenen bir turnuvada ilk 16'da eleniyorsanız, bunu sanki çok büyük bir başarıymış gibi göstermeye gerek yok. Türkiye Basketbol Federasyonlarının (iki farklı federasyon dönemi vardı) ciddi planlama hataları yaptığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Türk basketbolunun ciddi sorunları olduğuna dikkati çeken Ataman, şöyle konuştu:



"Bazı küçük nüanslar halledilmiş olsaydı, turnuvadan madalya çıkarabileceğimizi düşünüyordum. Başarısızlığı, ülke basketbolunu yönetenlerin yapmış olduğu planlama hatalarını gizlemeye bağlıyorum. Önümüzde 2019 Dünya Şampiyonası var, inşallah orayı geçebilirsek 2020 Tokyo Olimpiyatları var. Mücadeleyi takdir etmek ama yapılan hataları da irdelemek gerekiyor."



Yerli oyuncu yetiştirme konusuna da değinen Ataman, bu durumun sadece federasyonların ve antrenörlerin değil, herkesin hatası olduğunu söyledi.



Ataman, Türkiye'de altyapılara yeterince kaynak ayrılmadığını ve A takımlarda yabancı oyunculara bağımlı olunduğu sürece yerli oyuncu yetiştirmenin mümkün olmadığını aktararak, şunları kaydetti:



"Avrupa'ya baktığımız zaman sporla bu kadar iç içe ve destek veren bir devlet yönetimi bulamazsınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takımların antrenmanına gidiyor. Her türlü desteğin verildiği bir ülkede, bu denli sonuçların başarısız olmasının altında tek bir şey yatar; sporu yönetenlerin beceriksizliği ve sistemin yanlış olduğu. Mutlaka Türkiye'de bir sistem değişikliği gerekiyor. Tekrar söylüyorum, devletin bu kadar maddi manevi desteğine rağmen başarı gelmiyor ve oyuncu yetişmiyorsa, o zaman bir sorun olduğu gerçeği var."



"CEDİ OSMAN'I HİDAYET'E BENZETİYORUM"

Ergin Ataman, milli basketbolcu Cedi Osman'ın NBA'e gidiş sürecini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun gidiş sürecine benzettiğini aktardı.



Cedi Osman'ın hazır bir şekilde NBA'e gittiğini dile getiren Ataman, "Cedi, son 2 sezondur gerek A milli takımda ortaya koyduğu performans gerek Anadolu Efes'te almış olduğu rol itibarıyla Avrupa basketbolunda kendine yer bulmuş bir oyuncuydu. Cedi Osman'ı Hidayet'e (Türkoğlu) benzetiyorum. Hidayet de bu yaşlarda gitmişti. Ben açıkcası Cedi'nin fiziksel güç ve mental olarak hazır olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.



Tecrübeli başantrenör, NBA'de forma giyen bir diğer Türk milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın yetenekli bir isim olmasına karşın yeterince tecrübe edinmeden NBA'e gittiğini kaydetti.



"FENERBAHÇE'DE ÇALIŞABİLECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe Doğuş'tan kendisine bir transfer teklifi gelmesi durumunda cevabının ne olacağı yönündeki soruyla ilgili ise şu yorumu yaptı:



"Bugünden ileriye dönük herhangi bir öngörüde bulunmak istemiyorum ama tabii ki Türkiye'nin de gerçekleri var. Bugün Galatasaray ile bu kadar çok özdeşleşmiş ve Galatasaray tarihinde ciddi bir yer almış bir hoca olarak ben veya başkası ileriki yıllarda Fenerbahçe'den teklif alır mı, o teklifi alırsa bunu değerlendirir mi, bu gerçekten zor bir soru. Profesyonel olarak baktığınız zaman Türkiye'de ve dünyada her takımda çalışabilmeniz gerekiyor ama Türkiye'deyiz. Duygusal insanlarız. Türkiye'nin bazı gerçekleri var. Onun için açıkcası ben ileride Fenerbahçe'den bana teklif geleceğini, benim de Fenerbahçe'de çalışabileceğimi düşünmüyorum."



Eski Galatasaray basketbol takımı kaptanı Sinan Güler'in Fenerbahçe Doğuş'a transfer olması hakkında da değerlendirmede bulunan tecrübeli başantrenör, sözlerine şöyle devam etti:



"Profesyonel açıdan doğal karşılıyorum. Sinan Güler, Galatasaray'da bir THY Avrupa Ligi oyuncusuydu. Galatasaray'da, hedeflerde bir duraklama alanına girildiğini düşünüyorum. Bu, böyle kalmayacaktır. Gün gelecek Galatasaraylılar olarak takımı Avrupa basketbolunun zirvesine çıkartacağız. Sinan bu dönemde orada yer almak istemedi. Galatasaray yönetiminden de benim aldığım duyum, bu konuda çok ciddi bir istek olmadığı yönündeydi. Sinan Güler'le konuştuğumda takımın başında kalması için kimseden çok ciddi ve ısrarcı bir teklif almadığını söyledi. Sinan gibi bir oyuncuyu takımda gerçekten, samimi olarak tutmak istiyorsanız bunun gereklerini yapmanız lazım. Avrupa Ligi şampiyonu olan bir takıma gitmek her sporcunun hayalidir."



FIBA-THY AVRUPA LİGİ ÇEKİŞMESİ

Ergin Ataman, FIBA ile THY Avrupa Ligi arasındaki çekişmenin Avrupa basketboluna zarar verdiğini ve bu durumun çözüme kavuşturulmasını gerektiğini savundu.



Bu durumdan en çok oyuncuların etkileneceğine dikkati çeken Ataman, "Kasım ayında milli maçlar, bir gün önce de Avrupa Ligi maçları var. Milli takımlar oyuncularını maçlarına davet ettiler. Oyuncular da kabul edip gidecekler mi, burada oyuncuyu düşünen yok. Bu kadar yoğun tempo, oyuncular için çok yıpratıcı bir durum. Sakatlıklara yol açabilir. Anlamsız bir güç savaşı haline geldi. Bundan da zarar görecek olan oyunculardır. Bu duruma bir çözüm bulmalılar." diye konuştu.



"GALATASARAY FUTBOL TAKIMI, ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK FAVORİSİ"

Galatasaray Futbol Takımı'nın Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmasının kulüp açısından önemini anlatan Ataman, sarı-kırmızılıları şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gördüğünü kaydetti.



Ergin Ataman, sarı-kırmızılı kulüpte basketbol haricinde diğer branşlarda da bütçe düşürme yoluna gidileceğini düşündüğünü anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu duruma açıkçası şaşırdım çünkü sezon başında basketbolda küçülme olacağı söylendiği zaman ben bunun Galatasaray'ın genelinde yapılacağını düşünmüştüm. Futbol takımında tamamen aksi oldu, ciddi yatırımlar ve çok önemli transferler yapıldı. Bu transferler sonucunda takım iyi bir kadroya sahip oldu ve lige iyi bir başlangıç yaptı. Galatasaray'ın rakibinin oyununu bozan futbolunu çok beğeniyorum. Bunun bütün maçlarda bir sistem olarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe derbisinde stattaydım. Galatasaray takımının taraftarla beraber oluşturduğu baskıyı bütün maçlarda sürdürmesi gerekiyor. Galatasaray'ı, şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görüyorum. Galatasaray Futbol Takımı'nın başarısı kulübün geleceği için çok önemli."