 Mancini ve Baytar paylaşım rekoru kırdı – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Mancini ve Baytar paylaşım rekoru kırdı

    Mancini ve Baytar paylaşım rekoru kırdı
    Sarı-kırmızılı taraftarlar arasında dün gece Engin Baytar'ın Cüneyt Çakır'ın yakasına yapışıp, kırmızı kart gördüğü video ile G.Saray'ın eski hocası Roberto Mancini'nin, "Türkiye'deki en iyi hakem Cüneyt Çakır ise çok büyük bir problem vardır diye düşünüyorum" sözleri paylaşım rekorları kırdı.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:22
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