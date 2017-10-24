Mancini ve Baytar paylaşım rekoru kırdı

Sarı-kırmızılı taraftarlar arasında dün gece Engin Baytar'ın Cüneyt Çakır'ın yakasına yapışıp, kırmızı kart gördüğü video ile G.Saray'ın eski hocası Roberto Mancini'nin, "Türkiye'deki en iyi hakem Cüneyt Çakır ise çok büyük bir problem vardır diye düşünüyorum" sözleri paylaşım rekorları kırdı.