 Feghouli'den Çakır tepkisi – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Feghouli'den Çakır tepkisi

    Feghouli'den Çakır tepkisi
    G.SARAY'ın Cezayirli yıldızı Feghouli, beraberliği değerlendirdi. 27 yaşındaki sağ kanat, "Bugün çok iyi değildik. Hasan Ali'nin elle bir müdahalesi vardı, bence penaltıydı.Yan hakeme de çok yakındı. Kırmızı kartı çok iyi oynamaya başladığımız bölümde gördük. Bu bizi kötü etkiledi" diye konuştu.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 06:59
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