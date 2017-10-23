Derbilerde Tudor'un yüzü gülmüyor
Süper Lig’de oynadığı son 8 derbide galibiyet alamayan sarı-kırmızılı takım, favori olarak çıktığı karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.
En son Beşiktaş
Geride kalan 2 sezonda derbi kazanamayan Galatasaray, bu sezonun ilk derbisinde de istediği sonucu alamadı. Sarı-kırmızılı takım, en son galibiyetini 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etmişti.
Tudor'la 4'te 0!
Galatasaray bir derbiden daha galibiyetle ayrılamazken İgor Tudor'un da kötü serisi devam etti. Hırvat hoca, sarı-kırmızılı ekibin başında çıktığı 4 derbide 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alırken hiç derbi sevinci yaşayamadı.
Savaş ÇORLU
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:48
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Derbilerde Tudor'un yüzü gülmüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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