 Derbilerde Tudor'un yüzü gülmüyor – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Derbilerde 'un yüzü gülmüyor

    Derbilerde Tudor'un yüzü gülmüyor

    Süper Lig’de oynadığı son 8 derbide galibiyet alamayan sarı-kırmızılı takım, favori olarak çıktığı karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.

    Sezona müthiş bir başlangıç yapan Galatasaray bir derbide daha hayal kırıklığı yaşattı. Sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan ve mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, taraftarının büyük desteğine rağmen gol atmak bir yana kalesinde büyük tehlikeler yaşadı. Üstüne bir de 73. dakikada Belhanda'nın ikinci sarıdan oyundan atılmasıyla bir kişi eksik duruma düştü. Maç başladığı gibi 0-0 sona ererken Galatasaray bir derbiden daha galibiyetle ayrılamayı başaradı ve hasreti 9'a (4 B, 5 M) çıktı.

    En son Beşiktaş
    Geride kalan 2 sezonda derbi kazanamayan Galatasaray, bu sezonun ilk derbisinde de istediği sonucu alamadı. Sarı-kırmızılı takım, en son galibiyetini 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etmişti.

    Tudor'la 4'te 0!
    Galatasaray bir derbiden daha galibiyetle ayrılamazken İgor 'un da kötü serisi devam etti. Hırvat hoca, sarı-kırmızılı ekibin başında çıktığı 4 derbide 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alırken hiç derbi sevinci yaşayamadı.

    Savaş ÇORLU
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:48
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