CANLI İZLE | Al Qadsiah-Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI İZLE | Al Qadsiah-Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig'de 26. hafta heyecanı, şampiyonluk yolunda ve ilk üç mücadelesinde kader belirleyici bir randevuyla devam ediyor. Lig aşamasını 57 puanla 4. sırada sürdüren ev sahibi ekip, 62 puanla 2. basamakta yer alan güçlü rakibini ağırlayarak aradaki puan farkını azaltmayı ve zirve yarışına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Konuk ekip ise ligin zirvesindeki takibini sürdürmek ve ikincilik koltuğunu sağlama almak adına bu zorlu deplasmandan kayıpsız dönmenin planlarını yapıyor. Prince Mohammed Bin Fahd Bin Abdulaziz Stadyumu’nda gerçekleşecek bu taktiksel savaşta, her iki takımın teknik direktörlerinin sahaya süreceği stratejiler sezonun geri kalanı için büyük önem taşıyor. Peki Al Qadsiah-Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 11:28
CANLI İZLE | Al Qadsiah-Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Qadsiah-Al Ahli Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan futbolunun son dönemdeki en iddialı iki takımı, ligin 26. haftasında dev bir puan mücadelesine giriyor. Sezon başından bu yana istikrarlı bir grafik çizen ve ligin en az gol yiyen savunmalarından birine sahip olan ev sahibi ekip, kendi seyircisi önünde bu avantajını kullanarak dev rakibini durdurmaya çalışacak. Diğer tarafta ise etkili hücum hattı ve disiplinli oyun yapısıyla ligin en yüksek puan toplayan takımları arasında yer alan konuk ekip, zirve mücadelesindeki kararlılığını bu deplasmanda da göstermek niyetinde. İşte Al Qadsiah-Al Ahli Jeddah maçı detayları...

Al Qadsiah-Al Ahli Jeddah MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 26. haftasında kapsamındaki Al Qadsiah-Al Ahli Jeddah maçı, 13 Mart Cuma günü oynanacak.

Al Qadsiah-Al Ahli Jeddah MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Qadsiah-Al Ahli Jeddah maçı, Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak.

Al Qadsiah-Al Ahli Jeddah MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelinde takımların sıralamalarını yeniden belirleyebilecek nitelikteki kritik mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hakan'ın bonservisi belli oldu!
G.Saray Tahkim'e gidecek! "Hakkımız var"
DİĞER
Gülsim Ali'den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
Orta Doğu'daki savaşta 14'üncü gün: İsrail haritayla tehdit etmişti: İran'da gösteri alanına bombardıman
Napoli, G.Saraylı yıldızın peşine düştü!
Sadettin Saran: G.Saray kollanıyor!
