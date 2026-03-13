CANLI İZLE | Al Qadsiah-Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Qadsiah-Al Ahli Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan futbolunun son dönemdeki en iddialı iki takımı, ligin 26. haftasında dev bir puan mücadelesine giriyor. Sezon başından bu yana istikrarlı bir grafik çizen ve ligin en az gol yiyen savunmalarından birine sahip olan ev sahibi ekip, kendi seyircisi önünde bu avantajını kullanarak dev rakibini durdurmaya çalışacak. Diğer tarafta ise etkili hücum hattı ve disiplinli oyun yapısıyla ligin en yüksek puan toplayan takımları arasında yer alan konuk ekip, zirve mücadelesindeki kararlılığını bu deplasmanda da göstermek niyetinde. İşte Al Qadsiah-Al Ahli Jeddah maçı detayları...

Al Qadsiah-Al Ahli Jeddah MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 26. haftasında kapsamındaki Al Qadsiah-Al Ahli Jeddah maçı, 13 Mart Cuma günü oynanacak.

Al Qadsiah-Al Ahli Jeddah MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Qadsiah-Al Ahli Jeddah maçı, Türkiye Saati ile 22.00'de başlayacak.

Al Qadsiah-Al Ahli Jeddah MAÇI HANGİ KANALDA?

Puan cetvelinde takımların sıralamalarını yeniden belirleyebilecek nitelikteki kritik mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.