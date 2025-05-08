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Haberler Futbol Bristol City - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Championship yarı final

Bristol City - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Championship yarı final

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Yarı final maçında Bristol City ile Sheffield United kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bristol City - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 14:28 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2025 Perşembe 14:30
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Bristol City - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Championship yarı final

Bristol City - Sheffield United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Championship'te heyecan, yarı final maçlarıyla sürüyor. Bristol City ile Sheffield United, Ashton Gate Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak avantajı yakalamak ve kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Bristol City - Sheffield United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRISTOL CITY - SHEFFIELD UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bristol City - Sheffield United maçı 8 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarında canlı yayınlanacak.

BRISTOL CITY - SHEFFIELD UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bristol City: O'Leary; Tanner, Dickie, Vyner; Hirakawa, Williams, Knight, McCrorie; Mehmeti, Twine, Wells

Sheffield United: Davies; Gilchrist, Ahmedhodzic, Holding, McCallum; De Souza Costa, Peck; Brooks, O'Hare, Hamer; Cannon

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