Dört büyükler Down Sendromlu bireyleri unutmadılar

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor; resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptılar.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Down sendromu bir eksiklik değil, +1 fazlalıktır! Hayata kattığınız +1 değerin farkındayız... #DownSendromuFarkındalıkGünü pic.twitter.com/iKN3cYReJa

Down Sendromu bir hastalık değil, genetik farklılıktır. Dünyaya kattığınız +1 değerin farkındayız. 💛💙 #21MartDownSendromuFarkındalıkGünü https://t.co/IHRTzozKIO pic.twitter.com/Ryqc5Ls15R

Bugün 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü. Farklılığınızla hayatımıza kattığınız güzelliklerin farkındayız. 😍 pic.twitter.com/XqgTPBeFb6

Dünyamıza kattığınız her güzelliğin, +1 değerin ve sevgi dolu kalbinizin farkındayız, her zaman yanınızdayız ❤️ 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kutlu olsun. pic.twitter.com/h9EjP9Ffh9