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Haberler Futbol Dört büyükler Down Sendromlu bireyleri unutmadılar

Dört büyükler Down Sendromlu bireyleri unutmadılar

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor; 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptılar. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 11:13
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Dört büyükler Down Sendromlu bireyleri unutmadılar

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor; resmi sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptılar.

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