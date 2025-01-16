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Haberler Futbol Merkez Hakem Kurulu'nda istifa!

Merkez Hakem Kurulu'nda istifa!

Türk futbolunda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) flaş istifa kararları geldi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 15:34
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Merkez Hakem Kurulu'nda istifa!

MHK, kurul üyeleri Ahmet Şahin ve Yunus Yıldırım'ın görevlerinden ayrıldığını ve 20. haftadan itibaren yabancı VAR hakemi uygulamasına geçileceğini açıkladı.

MHK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"TFF Yönetim Kurulu'nun MHK'nın şirketleşme sürecine uygun kurumsal yapılanması ve Süper Lig ve 1. Lig hakemlik sisteminin doğrudan MHK Başkanı tarafından yönetilmesi, alt ligler ve amatör liglerin ise diğer MHK üyeleri tarafından yönetilmesi kararı doğrultusunda, Kurul Üyelerimiz Sayın Ahmet Şahin ve Sayın Yunus Yıldırım görevlerinden ayrılma kararı almışlardır. Kendilerine bugüne kadar verdikleri değerli hizmetler için teşekkür ederiz.

Ayrıca, daha önce duyurduğu üzere 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmiştir."

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