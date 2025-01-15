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Haberler Futbol Damac - Al Ettifaq maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Damac - Al Ettifaq maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'in 15. haftasında Damac ile Al Ettifaq karşı karşıya gelecek. Heyecanlı karşılaşmadan iki takım da 3 puanla ayrılmak isterken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Damac - Al Ettifaq maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 14:20
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Damac - Al Ettifaq maçı canlı yayın bilgileri: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Suudi Arabistan Pro Lig

Damac - Al Ettifaq maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Damac ile Al Ettifaq karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve futbolseveler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Damac - Al Ettifaq ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DAMAC - AL ETTIFAQ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Damac - Al Ettifaq maçı 15 Ocak Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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