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Haberler Futbol Ajax'tan flaş karar! Eski logolarını kullanacaklar

Ajax'tan flaş karar! Eski logolarını kullanacaklar

Hollanda'nın önde gelen ekiplerinden olan Ajax, 34 yıl önceki logosuna geri döneceğini resmen açıkladı. İşte haberin detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 13:21
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Ajax'tan flaş karar! Eski logolarını kullanacaklar

Tarihinde çok önemli başarılara imza atmış olan Ajax'tan dikkat çeken bir karar geldi.

Hollanda devi, 34 yıl önceki logosuna geri döneceğini resmen açıkladı.

Ajax, 2025/26 sezonundan itibaren klasik logoyu kullanmaya başlayacaklarını duyururken; Ajax CEO'su Menno Geelen, "Ajax 18 Mart'ta 125. yıl dönümünü kutlayacak. Kutlamalar klasik logonun dönüşünü de içerecek. Taraftarlarmızın çoğunun bu dileği yıllardır beslediğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ajax Yönetim Kurulu Başkanı Ernst Boekhorst ise, "125. yıl dönümü logoyu değiştirmek için uygun görünüyor. Böyle bir katkıda bulunduğumuz için mutluluk duyuyoruz." sözlerini sarf etti.

İŞTE KULLANILACAK OLAN LOGO:

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