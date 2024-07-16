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İngiltere Milli Takımı'nda Teknik Direktör Southgate görevinden istifa etti

İngiltere Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) İspanya'ya kaybedilen finalden 2 gün sonra istifa etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 18:34 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 18:34
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İngiltere Milli Takımı'nda Teknik Direktör Southgate görevinden istifa etti

İngiltere Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) İspanya'ya kaybedilen finalden 2 gün sonra istifa etti.

53 yaşındaki İngiliz teknik adam, yaptığı açıklamada, "Gururlu bir İngiliz olarak, İngiltere için oynamak ve İngiltere'yi yönetmek hayatımın en büyük onuruydu. Benim için her şey demekti ve ben de elimden gelenin en iyisini yaptım. Ama artık değişim zamanı, yeni bir sayfa açma zamanı." ifadelerini kullandı.

Southgate yönetimindeki İngiltere, EURO 2020 finalinde İtalya'ya, EURO 2024 finalinde ise İspanya'ya kaybetmişti.

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