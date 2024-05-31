Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Yılmaz Vural'a görev!

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, teknik direktör Yılmaz Vural'ı bekliyor.

DHA'nın haberine göre; Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından görevlendirilen ve turnuva boyunca bu ülkede bulunacak tecrübeli teknik adamın organizasyon sonunda sarı-lacivertlilerle masaya oturacağı bildirildi.

Yönetimin, yeni sezonda Vural'la yola devam etmek istediği, deneyimli çalıştırıcının ise şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulması durumunda Menemen FK ile yola devam edebileceği ifade edildi.