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Skandal karar! Samet Akaydin 19 Mayıs paylaşımı sonrası kadro dışı bırakıldı

Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan ve devre arasında Yunan ekibi Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydin, sosyal medya hesabından yaptığı 19 Mayıs paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Panathinaikos'tan ayrılacak olan başarılı savunmacının Fenerbahçe'ye döneceği ifade edildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 15:36
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Skandal karar! Samet Akaydin 19 Mayıs paylaşımı sonrası kadro dışı bırakıldı

Teknik direktör Fatih Terim'in ayrılığının ardından Panathinaikos'ta sular durulmuyor. Devre arasında Fenerbahçe'den kiralık olarak Panathinaikos'a giden Samet Akaydin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kulüp içinde gerginlik yarattı.

Milli oyuncu, sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Atatürk fotoğrafıyla kutladı.

YÖNETİM 'SİLMESİNİ' İSTEDİ

Hürriyet'in haberine göre; Panathinaikos Yönetimi'nin Akaydin'den paylaşımını kaldırmasını istediği ancak milli futbolcunun gönderisini silmemekte direttiği öğrenildi.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Olympiakos maçına ilk 11'de başlayacak olan Samet Akaydin'in bu durum sonrasında önce yedek kulübesine alındığı daha sonra ise sahaya çıkmadan kadro dışı bırakıldığı ifade edildi.

Öte yandan Akaydin'in paylaşımından 5 saat sonra Yunan ekibinin Faceboook hesabından "Pontus Rum Soykırımını Anma Günü. Asla unutmayacağız." paylaşımı yapıldı.

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