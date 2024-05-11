BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 11 Mayıs Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

11 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

16:00 Tuzlaspor - Gençlerbirliği 16:00 Kocaelispor - Sakaryaspor 16:00 Göztepe - Bodrum FK 16:00 Boluspor - Çorum FK 16:00 Adanaspor - Bandırmaspor 16:00 BB Erzurumspor - Eyüpspor 16:00 Şanlıurfaspor - Manisa FK

14:30 Fulham - Manchester City 17:00 Bournemouth - Brentford 17:00 Everton - Sheffield United 17:00 Newcastle United - Brighton 17:00 Tottenham - Burnley 17:00 West Ham United - Luton Town 17:00 Wolverhampton - Crystal Palace 19:30 Nottingham Forest - Chelsea

15:00 Mallorca - Las Palmas 17:15 Villarreal - Sevilla 19:30 Granada - Real Madrid 22:00 Athletic Bilbao - Osasuna

19:00 Napoli - Bologna 21:45 Milan - Cagliari

16:30 RB Leipzig - Werder Bremen 16:30 Freiburg - Heidenheim 16:30 Borussia Mönchengladbach - E. Frankfurt 16:30 Köln - Union Berlin 19:30 Mainz 05 - B. Dortmund

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...