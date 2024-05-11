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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Mayıs bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 11 Mayıs Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 07:50 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 08:00
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 11 Mayıs Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

11 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

16:00 Tuzlaspor - Gençlerbirliği

16:00 Kocaelispor - Sakaryaspor

16:00 Göztepe - Bodrum FK

16:00 Boluspor - Çorum FK

16:00 Adanaspor - Bandırmaspor

16:00 BB Erzurumspor - Eyüpspor

16:00 Şanlıurfaspor - Manisa FK

14:30 Fulham - Manchester City

17:00 Bournemouth - Brentford

17:00 Everton - Sheffield United

17:00 Newcastle United - Brighton

17:00 Tottenham - Burnley

17:00 West Ham United - Luton Town

17:00 Wolverhampton - Crystal Palace

19:30 Nottingham Forest - Chelsea

15:00 Mallorca - Las Palmas

17:15 Villarreal - Sevilla

19:30 Granada - Real Madrid

22:00 Athletic Bilbao - Osasuna

19:00 Napoli - Bologna

21:45 Milan - Cagliari

16:30 RB Leipzig - Werder Bremen

16:30 Freiburg - Heidenheim

16:30 Borussia Mönchengladbach - E. Frankfurt

16:30 Köln - Union Berlin

19:30 Mainz 05 - B. Dortmund

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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