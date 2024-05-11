BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 11 Mayıs Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
11 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
16:00 Tuzlaspor - Gençlerbirliği
16:00 Kocaelispor - Sakaryaspor 16:00 Adanaspor - Bandırmaspor 16:00 BB Erzurumspor - Eyüpspor 16:00 Şanlıurfaspor - Manisa FK
16:00 Kocaelispor - Sakaryaspor
16:00 Adanaspor - Bandırmaspor
16:00 BB Erzurumspor - Eyüpspor
16:00 Şanlıurfaspor - Manisa FK
14:30 Fulham - Manchester City
17:00 Bournemouth - Brentford 17:00 Everton - Sheffield United 17:00 Newcastle United - Brighton 17:00 Tottenham - Burnley 17:00 West Ham United - Luton Town 17:00 Wolverhampton - Crystal Palace 19:30 Nottingham Forest - Chelsea
17:00 Bournemouth - Brentford
17:00 Everton - Sheffield United
17:00 Newcastle United - Brighton
17:00 Tottenham - Burnley
17:00 West Ham United - Luton Town
17:00 Wolverhampton - Crystal Palace
19:30 Nottingham Forest - Chelsea
15:00 Mallorca - Las Palmas
17:15 Villarreal - Sevilla 19:30 Granada - Real Madrid 22:00 Athletic Bilbao - Osasuna
17:15 Villarreal - Sevilla
19:30 Granada - Real Madrid
22:00 Athletic Bilbao - Osasuna
19:00 Napoli - Bologna
21:45 Milan - Cagliari
21:45 Milan - Cagliari
16:30 RB Leipzig - Werder Bremen
16:30 Freiburg - Heidenheim 16:30 Borussia Mönchengladbach - E. Frankfurt 16:30 Köln - Union Berlin 19:30 Mainz 05 - B. Dortmund
16:30 Freiburg - Heidenheim
16:30 Borussia Mönchengladbach - E. Frankfurt
16:30 Köln - Union Berlin
19:30 Mainz 05 - B. Dortmund
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