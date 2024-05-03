Haberler Futbol İmza sayısı 94

İmza sayısı 94

TFF, İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral’ın 18 Temmuz’dan önce seçim yapılması için 136 imza topladık açıklamasının ardından güncel ve geçerli imzası bulunan delege sayısının 94 olduğunu duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İmza sayısı 94

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral'ın, "TFF'nin 18 Temmuz'dan önce seçime gitmesi için 136 imza topladık. Bu sayı yakında 150-200'ü bulacak. Olağanüstü Genel Kurul için yeterli sayıyı aştık. İyi niyetli bir Türkiye Futbol Federasyonu ve başkanı, isterse bu seçimi Haziran aynın ilk haftasına yetiştirir" açıklamasını Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinden yaptığı jet bir açıklamayla yanıtladı. Federasyon, olağanüstü genel kurul için güncel ve geçerli imzası bulunan delege sayısının 94 olduğunu duyurdu.

13 DELEGE İMZASINI GERİ ÇEKTİ

Önceki gün seçimin 18 Temmuz'da yapılacağını gerekçeleriyle açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruda, "TFF'ye olağanüstü kongre çağrısıyla ulaşan imza sayısı bugün itibarıyla 109'dur. İmzalarını noter onayıyla resmen geri çeken delege sayısı 13'tür. Yetkisiz kişilerin geçersiz imza sayısı 2'dir. Sonuç itibarıyla olağanüstü genel kurul yapılması talebiyle TFF'de imzası bulunan delege sayısı 94'tür. Kamuoyunu yanıltmak maksadıyla verilen gerçek dışı beyanlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Sanchez'e İtalya'dan talip! G.Saray'ın kasası dolacak
G.Saray'a tarihi bonservis geliri! İşte yıldız ismin yeni adresi
DİĞER
Son dakika haberi: Almanya'da Arda Güler zirvesi! Real Madrid'de bir ilk yaşanacak
İsrail'le ticaret tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durduruldu! Tedbirlerde ikinci aşama Gazze için kararlı tutum | Tel Aviv tutuştu
F.Bahçe ilk transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları
Stopere 5 aday! Eski Beşiktaşlı da listede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TFF'den seçim açıklaması! İmza sayısı...
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu
Deprem mi oldu son dakika 3 Mayıs
3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ MESAJLARI, SÖZLERİ 2024 | Türkçülük Günü nedir, neden kutlanır?
TV 8 CANLI YAYIN
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yunanistan’ın final four inadı Yunanistan’ın final four inadı 01:07
Avrupa'da futbol şov Avrupa'da futbol şov 01:05
Volkan Demirel istifa etti Volkan Demirel istifa etti 01:03
F.Bahçe ilk transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları F.Bahçe ilk transferini bitirdi! İşte sözleşme detayları 00:55
Mauro zirveye çıktı Mauro zirveye çıktı 00:47
Hentbol Takımı finalde Hentbol Takımı finalde 00:40
Daha Eski
Kerem'in bonservisi belli oldu! Taraftar tepki gösterdi Kerem'in bonservisi belli oldu! Taraftar tepki gösterdi 00:27
F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor! Dzeko... F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor! Dzeko... 00:27
Mertens'ten ayrılık açıklaması! G.Saray'da kalacak mı? Mertens'ten ayrılık açıklaması! G.Saray'da kalacak mı? 00:27
Beşiktaş'ta 2 isim Ç. Rizespor maçında forma giyemeyecek! Beşiktaş'ta 2 isim Ç. Rizespor maçında forma giyemeyecek! 00:27
Al Musrati'nin cezası belli oldu! Al Musrati'nin cezası belli oldu! 00:27
Timur canlı yayında açıkladı! Yeni yönetimde yer alacak mı? Timur canlı yayında açıkladı! Yeni yönetimde yer alacak mı? 00:27