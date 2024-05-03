İmza sayısı 94

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor Başkan Yardımcısı Bayram Saral'ın, "TFF'nin 18 Temmuz'dan önce seçime gitmesi için 136 imza topladık. Bu sayı yakında 150-200'ü bulacak. Olağanüstü Genel Kurul için yeterli sayıyı aştık. İyi niyetli bir Türkiye Futbol Federasyonu ve başkanı, isterse bu seçimi Haziran aynın ilk haftasına yetiştirir" açıklamasını Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinden yaptığı jet bir açıklamayla yanıtladı. Federasyon, olağanüstü genel kurul için güncel ve geçerli imzası bulunan delege sayısının 94 olduğunu duyurdu.

13 DELEGE İMZASINI GERİ ÇEKTİ

Önceki gün seçimin 18 Temmuz'da yapılacağını gerekçeleriyle açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruda, "TFF'ye olağanüstü kongre çağrısıyla ulaşan imza sayısı bugün itibarıyla 109'dur. İmzalarını noter onayıyla resmen geri çeken delege sayısı 13'tür. Yetkisiz kişilerin geçersiz imza sayısı 2'dir. Sonuç itibarıyla olağanüstü genel kurul yapılması talebiyle TFF'de imzası bulunan delege sayısı 94'tür. Kamuoyunu yanıltmak maksadıyla verilen gerçek dışı beyanlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri kullanıldı.