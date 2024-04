TFF, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki dev iş birliğiyle 22 Eylül 2023'te imzalanan protokolle hayata geçirilen Futbol Gelişim Projesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı Riva'da gerçekleştirildi. "Dersimiz Futbol" teması altındaki toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Milli Takım teknik heyet ve oyuncuları, 6-14 yaş grubunda projeye dahil olan 500 öğrenci ve öğretmenler ile davetliler katıldı.

YENİ HEDEF 41 İLDE 1 MİLYON ÖĞRENCİ

"Memleketin futbolunu omuzlarımızda taşımanın heyecanıyla yarınları birlikte büyütmek için yola çıktık" diyen Başkan Büyükekşi, "6 ay gibi kısa bir sürede 16 pilot ilimizde 500 bine yakın çocuğumuzu futbol ile tanıştırdık. Yeni hedefimiz 1 milyon. 16 pilot ilimizde başlattığımız projemizi 41 ilimize çıkartarak 1 milyon çocuğumuzu futbol ile tanıştırmak istiyoruz. İnşallah Türkiye bir futbolcu fabrikası olacak. Gelişim projemize inanan ve destekleyen, bu projenin olmazsa olmaz paydaşı olan Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ve Milli Eğitim Bakanlığımız personelimize, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız personelimize Türk Futbol Ailesi adına teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

LÜTFEN BEDEN DERSİNİ ARTIRALIM

Spor Bakanı Bak, Futbol Gelişim Projesi kapsamında konulan hedeflere adım adım ilerlediklerini söyledi. Bak, "Yetenek Taraması Projesi sayesinde yaklaşık 4,5 milyon çocuğa ulaştık. Onları yetenek- li oldukları branşlara yönlendirdik. Okul spor kulüpleri kuruyoruz. İstanbul'da 3 bin okul kulübü kurduk. 'Daha çok spor' diyoruz. 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle 10 milyon çocuğumuza yüzmeyi öğrettik. Obeziteyi engellemek için herkesi spor yapmaya, havuzlara ve sahalara davet ediyoruz. Spor bize arkadaşlığı ve öz güveni kazandırıyor. Spor kültürünü artırmaya devam edeceğiz" derken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de çağrıda bulunarak, "Okullarda lütfen beden eğitimi derslerini artıralım. Gençlerin enerjisi için bu önemli. Dikkate almanızı rica ediyorum" dedi.

YÜRÜYECEK ÇOK YOLUMUZ VAR

Milli Eğitim Bakanı Tekin de şunları söyledi: Bu projeye katkı vermemizin birkaç sebebi var. Bunlardan bir tanesi başta dijital olmak üzere her türlü bağımlılığa karşıyız. Kötü bağımlılıklar kadar dijital bağımlılığa da dikkat edilmesi gerekiyor. Aldığımız kararla, yazın okul bahçelerini oyun alanlarına dönüştürmeye karar verdik. İkinci olarak spor kültürünün, ahlakının gelişmesi ancak eğitim ve öğretim alanlarında mümkün olabilir. Bu projeyi önemsiyoruz. Daha önce 2 yıl boyunca Spor Bakanlığı'nda çalıştım. Türkiye'de sportif altyapının küçük yaşlardan itibaren geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum. TFF'ye ve iş birliği yaptığımız federasyonlara teşekkür etmek istiyorum. 15 il ve 640 okul dendi. Geriye 55 bin okul kaldı. 640 okulda proje gerçekleştirdik. Yürüyecek çok yolumuz var. Geride 19 milyon 500 bin öğrenci var. Genç nüfusumuz var. Bizim çağ nüfusumuz 1 milyon. Oğuz hocamızın söylediği rakam, her yıl tutturmamız gereken rakam. Her yıl 1 milyon öğrenciyi hedeflememiz lazım.