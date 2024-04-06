TFF, Ramazan Bayramı öncesi depremzedelerle buluşacak. Yapılan açıklamada, "TFF, tüm ülkemizi büyük bir yasa boğan 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımıza ilk günden bu yana destek olmayı sürdürüyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beraberindeki heyet, 6 Şubat depremlerinin ardından düzenlenen 'Omuz Omuza Dayanışma ve Yardımlaşma Kampanyası' kapsamında, deprem bölgesinde yaptırılan konteyner kentlerde yaşayan depremzede vatandaşlarımızla 6-7 Nisan tarihlerinde bayramlaşmak üzere bir araya gelecek" denildi.

MONTELLA DA HEYETTE

Türkiye Futbol Federasyonu'nun deprem bölgesindeki depremzedelere ziyaretinde; Başkan Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra 1. Başkan Vekili İbrahim Burkay, Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Yönetim Kurulu Üyeleri İdil Karademirlidağ Suher, Cengiz Erdem, Şevket Çelik ve M.Taha Güvendi, A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Millî Takım Yardımcı Antrenörü Selçuk Şahin, U18 Millî Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu ve Genç Millî Takım Antrenörü Gökhan Gönül gibi isimler de yer alacak.

DEPREMZEDELERLE BAYRAMLAŞMA

6 Şubat depremlerinden bu yana depremden etkilenen bölgede TFF yetkilileri depremzede vatandaşlarımız için destek çalışmalarını sürdürüyor. TFF heyeti, Gaziantep'in İslahiye ile Nurdağı ilçelerinde, Kahramanmaraş'ta ve Adıyaman'da bulunan konteyner kentleri ziyaret ederek, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi depremzede vatandaşlarımızla bayramlaşacak.