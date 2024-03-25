Fransa - Şili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Fransa - Şili maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Fransa, Şili ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fransa - Şili maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA - ŞİLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa - Şili maçı 26 Mart Salı günü saat 23:00'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.