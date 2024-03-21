Cebelitarık - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Uluslar Ligi play-out

Cebelitarık - Litvanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Cebelitarık ile Litvanya, play-out maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Cebelitarık - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CEBELİTARIK - LİTVANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cebelitarık - Litvanya maçı 21 Mart Perşembe günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.