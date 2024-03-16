Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

Manchester United - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FA Cup'ta heyecan sürüyor. Manchester United ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Liverpool maçı 17 Mart Pazar günü saat 18:30'da Tivibu Spor 2'te canlı yayınlanacak.

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