BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 14 Mart? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 MART | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Mart Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi - Son 16 Turu

20:45 Rangers - Benfica (TV 8,5) 20:45 Slavia Prag - Milan (EXXEN) 20:45 Villarreal - Marsilya (EXXEN) 20:45 West Ham United - Freiburg (EXXEN) 23:00 Liverpool - Sparta Prag (EXXEN) 23:00 Brighton & Hove Albion - Roma (EXXEN) 23:00 Bayer Leverkusen - Karabağ (EXXEN) 23:00 Atalanta - Sporting CP (EXXEN)

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son 16 Turu

20:45 Fiorentina - Maccabi Haifa (EXXEN) 20:45 Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise (EXXEN) 20:45 Viktoria Plzen - Servette 20:45 PAOK - Dinamo Zagreb 23:00 Club Brugge - Molde (EXXEN) 23:00 Lille - Sturm Graz 23:00 Maccabi Tel Aviv - Olympiakos 23:00 Aston Villa - Ajax (TV 8,5)

Suudi Arabistan - Pro Lig

22:00 Abha - Al Wahda 22:00 Al Hazm - Al Shabab Riyadh 22:00 Al Khaleej - Al Akhdoud

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...