PSG - Nice maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

PSG - Nice maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Kupası'nda heyecan devam ediyor. PSG ile Nice kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Nice maçı 13 Mart Çarşamba günü saat 23:10'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN..