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PSG - Nice maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

Fransa Kupası'nda heyecan devam ediyor. PSG ile Nice karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 14:10 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 14:30
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PSG - Nice maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

PSG - Nice maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Kupası'nda heyecan devam ediyor. PSG ile Nice kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Nice maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Nice maçı 13 Mart Çarşamba günü saat 23:10'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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