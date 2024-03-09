Ezberleri bozacağız

TFF, Dünya Kadınlar Günü'nde FIFA VE UEFA'ya iletilecek kadın futbolu stratejik planını açıkladı. Organizasyona; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kadın Futbolu yöneticisi Şafak Müderrisgil, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncuları katıldı. TFF olarak kadın futbolu için çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Büyükekşi, "Toplumsal fırsat eşitliğini futbolda da sağlamalıyız. Yanlış bir ezber var futbolumuzda; 'Kız gibi topa vuruyorsun'. Biz buna da karşı çıkıyoruz. Erken yaşta futbol topu ile tanışan ve topa vurma alışkanlığı kazanan kız çocuklarının futbola da ilgi duyarlarsa nasıl topa vurduklarının en güzel örneğini son günlerde görüyoruz" diye konuştu.
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