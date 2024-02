2022 yılında transfer olduğu Hollanda ekibi Ajax'ta ilk resmi maçına çıkan Ahmetcan Kaplan performansıyla takdir topladı.

Ajax'ın, AZ Alkmaar'a 2-0 kaybettiği maçında 36. dakikasında oyuna dahil olan Ahmetcan, gösterdiği performansla alkış aldı.

Ajax Kulübü de 21 yaşındaki stoperin AZ Alkmaar maçındaki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

First official minutes for @AhmetcannKaplan 🇹🇷#ForTheFuture pic.twitter.com/UYq1VAzmqd