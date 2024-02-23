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Batman - Elazığspor maçında taşkınlık yapan 18 kişiye 1 yıl seyirden men cezası verildi

TFF 3'üncü Lig 2'nci grupta oynanan Batman Petrolspor - Elazığspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle 18 kişi, 1 yıl süreli seyirden men cezası aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 18:47
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Batman - Elazığspor maçında taşkınlık yapan 18 kişiye 1 yıl seyirden men cezası verildi

11 Şubat'ta Batman Petrolspor - Elazığspor maçında yaşanan saha olayları sebebiyle ve sonrasına karıştıkları tespit edilen 18 kişi, 1 yıl süreli seyirden men cezası aldı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Batman Petrolspor ile Elazığspor 1-1 berabere kaldı. Batman'da oynanan maçın ardından stadyum dışında bir grup taraftar, taşkınlık çıkardı. Polis, gruplara tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.

KONUYLA İLGİLİ OLARAK BATMAN VALİLİĞİ ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI:

"Batman Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nce 11 Şubat 2024'de Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanan TPAO Batman Petrol Spor - 3GEN Holding Elazığ Spor futbol müsabakasında, müsabaka başlangıcında, sırasında ve sonrasında meydana gelen saha olayları ile ilgili yapılan çalışmalarda, 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun olup olmadığına bakılmaksızın olaylara karıştığı tespit edilen 18 kişiye 'Bir Yıl Süreyle Seyirden Men' cezası uygulanmış, ayrıca haklarında adli işlemlere başlatılmıştır."

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