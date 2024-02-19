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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 19 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '19 Şubat hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 19 Şubat Pazartesi 2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 09:00 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2024 Pazartesi 09:30
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 19 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 ŞUBAT PAZARTESİ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 19 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Süper Lig

20:00 Beşiktaş - Konyaspor (beIN Sports 1)

20:00 Başakşehir FK - Kayserispor (beIN Sports 2)

1. Lig

14:00 Gençlerbirliği - Bandırmaspor (TRT Spor)

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Premier Lig

23:00 Everton - Crystal Palace

LaLiga

23:00 Athletic Bilbao - Girona

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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