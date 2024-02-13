PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Yunanistan Kupası

PAOK - Panathinaikos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yunanistan Kupası'nda heyecan devam ediyor. PAOK ile Panathinaikos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PAOK - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PAOK - Panathinaikos maçı 14 Şubat Çarşamba günü saat 20:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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