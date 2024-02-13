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PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Yunanistan Kupası

Yunanistan Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final turu maçında PAOK ile Panathinaikos karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 11:16
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PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Yunanistan Kupası

PAOK - Panathinaikos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yunanistan Kupası'nda heyecan devam ediyor. PAOK ile Panathinaikos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PAOK - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PAOK - PANATHİNAİKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PAOK - Panathinaikos maçı 14 Şubat Çarşamba günü saat 20:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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