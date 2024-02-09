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PAOK, teknik direktör Razvan Lucescu'nun sözleşmesini uzattı

Yunanistan ekibi PAOK, Rumen teknik direktör Razvan Lucescu'nun sözleşmesini uzattı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 20:43
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PAOK, teknik direktör Razvan Lucescu'nun sözleşmesini uzattı

Yunanistan ekibi PAOK, Rumen teknik direktör Razvan Lucescu'nun sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Lucescu ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

PAOK'ta 2017-2019 yıllarında görev alan Lucescu, 2021'de tekrar takımın başına geçti. Tecrübeli çalıştırıcı, takımıyla ilk döneminde iki Yunanistan Kupası ve bir lig zaferi yaşadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 ve Yunanistan Kupası'nda yarı finale yükselen Lucescu yönetimindeki PAOK, bu sezon 21 haftası geride kalan Yunanistan Süper Lig'de ise 50 puanla zirvede yer aldı.

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