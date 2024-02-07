Lyon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

Lyon - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın

Fransa Kupası heyecanı devam ediyor. Lyon ile Lille, son 16 turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Lyon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lyon - Lille maçı 7 Şubat Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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