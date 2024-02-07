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Lyon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

Fransa Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Lyon ile Lille kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lyon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 15:49 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 13:20
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Lyon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

Lyon - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın

Fransa Kupası heyecanı devam ediyor. Lyon ile Lille, son 16 turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Lyon - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lyon - Lille maçı 7 Şubat Çarşamba günü saat 20:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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