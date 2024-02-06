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Chelsea Christian Atsu'yu andı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Ganalı futbolcu Christian Atsu için anma mesajı yayımladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 14:33
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Chelsea Christian Atsu'yu andı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Atakaş Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu için anma mesajı yayımladı.

Yayımlanan paylaşımda, "Bir yıl önce bugün trajik bir şekilde Christian Atsu'yu kaybettik. Düşüncelerimiz her zaman Christian'ın ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kalacak." ifadelerine yer verildi.

Christian Atsu bir dönem Londra ekibi için ter dökmüştü.

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