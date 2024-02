Chelsea Christian Atsu'yu andı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Atakaş Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu için anma mesajı yayımladı.

Yayımlanan paylaşımda, "Bir yıl önce bugün trajik bir şekilde Christian Atsu'yu kaybettik. Düşüncelerimiz her zaman Christian'ın ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kalacak." ifadelerine yer verildi.

Christian Atsu bir dönem Londra ekibi için ter dökmüştü.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN PAYLAŞIM:

One year ago today we tragically lost Christian Atsu. Our thoughts will always remain with Christian's family and friends. 🙏💙 pic.twitter.com/16E2pG0Lu8