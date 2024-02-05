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Mallorca - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final turunda Mallorca ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mallorca - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 12:10
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Mallorca - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Mallorca - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Mallorca ile Real Sociedad, yarı final turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Mallorca - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALLORCA - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Mallorca - Real Sociedadmaçı 6 Şubat Salı günü saat 23:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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