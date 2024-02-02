Nijerya - Angola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

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Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Nijerya ile Angola karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Nijerya - Angola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NİJERYA - ANGOLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nijerya - Angola maçı 30 Ocak Salı günü saat 20:00'te TV 8,5 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Nijerya - Angola MAÇI CANLI İZLE