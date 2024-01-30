Bahreyn - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Asya Kupası

Bahreyn - Japonya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Asya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bahreyn ile Japonya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bahreyn - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAHREYN - JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bahreyn - Japonya maçı 31 Ocak Çarşamba günü saat 14:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.