Mallorca - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Mallorca - Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Mallorca ile Girona, çeyrek final turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Mallorca - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALLORCA - GİRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Mallorca - Girona maçı 24 Ocak Çarşamba günü saat 23:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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