Şanlıurfalı'nın Maradonası: Menderes Akın! Benzerliğiyle herkesi şaşkına çevirdi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Menderes Akın, Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'ya benzerliği ile görenleri şaşırtıyor. Saçı, siması ve hareketleri ile efsane futbolcuyu andıran Akın, görenlere 'bu kadar da benzerlik olamaz' dedirtiyor.

2020 yılında hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'ya benzerliği ile adından söz ettiren Şanlıurfalı 49 yaşındaki Menderes Akın, görenleri şaşırtıyor. Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Akın, çocukluğundan itibaren arkadaşlarının kendisini Maradona'ya benzettiğini belirterek, bu durumu 48 yaşına kadar hiç umursamadığını söyledi. Akın, arkadaşlarının isteği üzerine sosyal medyada bir video paylaştığını, yoğun ilgi gördükten sonra paylaşımlarına devam ettiğini ifade etti.

"MARADONA, SAHALARA İN DEDİLER"

Arkadaşlarının ısrarı üzerine sahalara indiğinin aktaran Menderes Akın, "Şanlıurfa Ceylanpınar doğumluyum. Aslen Mardinliyim. Ceylanpınar'da yaşıyorum. Çocukluğumdan beri arkadaşlarım beni hep Maradona'ya benzetiyorlar. Tabii ben oralı olmuyordum. Bir gün sosyal medyada bir videomu paylaştım. Videom rekor kırdı. Ben de video paylaşımlarıma devam ettim. Her yerden bana teklif geldi. Ben yine oralı olmadım. Ta ki kapım çalıncaya kadar, çok insanlar geldi. Ben de bir şansımı deneyeyim, bakalım ne olacak dedim. Arkadaşların yoğun isteği üzerine sahalardayız. 'Maradona sahalara in' dediler, şu an Maradona sahalara indi. Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. Allah hayırlısını nasip etsin" dedi.

"SOKAKLARA ÇIKAMIYORUM"

Kendisine ilginin yoğun olduğundan da bahseden Akın, "Mahallede, ev çevresinde insanlar beni nerede görse Maradona diyor. Sokaklara çıkamıyorum. Sevenlerim beni çok destekliyor, ben de onlara kıymet veriyor, seviyorum. Ben sevenlerimin hatırına sahalara indim. Bana forma gönderenler, benden imza isteyenler oluyor. Türkiye'nin dört bir yanından beni telefonla arıyorlar" ifadelerini kullandı.