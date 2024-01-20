Tunus - Mali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Tunus - Mali maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Tunus ile Mali karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Tunus - Mali maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TUNUS - MALİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tunus - Mali maçı 20 Ocak Cumartesi günü saat 23:00'de TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

Tunus - Mali MAÇI CANLI İZLE 👈