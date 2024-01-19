Gine - Gambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

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Afrika Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Gine ile Gambiya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Gine - Gambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİNE - GAMBİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gine - Gambiya maçı 19 Ocak Cuma günü saat 23:00'te TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

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