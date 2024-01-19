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Gine - Gambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Gine ile Gambiya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gine - Gambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 13:50 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 13:50
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Gine - Gambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Gine - Gambiya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Gine ile Gambiya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Gine - Gambiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GİNE - GAMBİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gine - Gambiya maçı 19 Ocak Cuma günü saat 23:00'te TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

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