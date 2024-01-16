Valencia - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Valencia - Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Valencia - Celta Vigo, son 16 turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Valencia - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VALENCIA - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Valencia - Celta Vigo maçı 17 Ocak Çarşamba günü saat 22:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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