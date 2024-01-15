Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Athletic Bilbao - Deportivo Alaves, son 16 turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - DEPORTİVO ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao - Deportivo Alaves maçı 16 Ocak Salı günü saat 23:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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