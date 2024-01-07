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Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü dolu sözler!

Son dakika spor haberi: İspanya Kral Kupası son 32 turunda Arandina'yı 3-1 mağlup ederek tur atlayan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, mücadele sonrası eflatun-beyazlılarla ilk maçına çıkan milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili konuştu. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 10:05
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Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü dolu sözler!

Real Madrid'e sezon başında transfer olan Milli oyuncu Arda Güler, İspanyol ekibiyle ilk maçına çıktı. Real Madrid'de 59 dakika oyunda kalan 18 yaşındaki oyuncu, 3-1'lik galibiyette performansıyla beğeni topladı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, mücadele sonrası Arda Güler ile ilgili konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, genç yıldızla ilgili "Arda Güler, yavaş yavaş seviyesini yükseltecek. Kalitesini gösterdi. Önemli olan geri dönmesiydi. Onun harika bir karakteri var. Real Madrid'de bu çok önemli." ifadelerini kullandı.

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