Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e övgü dolu sözler!

Real Madrid'e sezon başında transfer olan Milli oyuncu Arda Güler, İspanyol ekibiyle ilk maçına çıktı. Real Madrid'de 59 dakika oyunda kalan 18 yaşındaki oyuncu, 3-1'lik galibiyette performansıyla beğeni topladı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, mücadele sonrası Arda Güler ile ilgili konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, genç yıldızla ilgili "Arda Güler, yavaş yavaş seviyesini yükseltecek. Kalitesini gösterdi. Önemli olan geri dönmesiydi. Onun harika bir karakteri var. Real Madrid'de bu çok önemli." ifadelerini kullandı.