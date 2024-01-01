Arjantin Futbol Federasyonu'ndan flaş Lionel Messi kararı!

Kariyerinde 8 kez Ballon d'Or kazanan, 4 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan ve yanında sayısız kupayı müzesine götüren Lionel Messi, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı kazanarak kariyerindeki tek eksik parçayı da tamamlamıştı.

Diğer bir futbol efsanesi olan Diego Armando Maradona gibi Arjantin'de bir figür haline gelen Lionel Messi için ülkesinde flaş bir karar alındı.

ARJANTİN FUTBOL FEDERASYONU DUYURDU

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia yaptığı açıklamada, Messi emekli olduktan sonra milli takımdaki 10 numaralı formanın kimseye verilmeyeceğini duyurdu.

Tapia, "Messi milli takımdan emekli olduğunda 10 numarayı bir daha kimsenin giymesine izin vermeyeceğiz. 10 numara, onun onuruna ömür boyu emekliye ayrılacak" sözleriyle bu kararı açıkladı.