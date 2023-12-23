BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 23 Aralık? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 23 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 23 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

23 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

Sivasspor - İstanbulspor 13:30 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK 16:00 Trabzonspor - Başakşehir 19:00

Gençlerbirliği - Tuzlaspor 13:30 Sakaryaspor - Kocaelispor 19:00

West Ham United - Manchester United 15:30 Fulham - Burnley 18:00 Luton Town - Newcastle United 18:00 Nottingham Forest - Bournemouth 18:00 Tottenham - Everton 18:00 Liverpool - Arsenal 20:30

Atletico Madrid - Sevilla 18:15

Frosinone - Juventus 14:30 Bologna - Atalanta 17:00 Torino - Udinese 17:00 Hellas Verona - Cagliari 20:00 Inter - Lecce 20:00 Roma - Napoli 22:45

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