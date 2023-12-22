Uefa ve Fifa’ya Süper Lig şoku

Avrupa Adalet Divanı, çok tartışılan Avrupa Süper Ligi ile ilgili kararını verdi. Kurul, UEFA ve FIFA'nın 2021 yılında Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını engelleyerek rekabet yasasına aykırı davrandığını kararlaştırdı. Real Madrid ve Barcelona'nın başı çektiği birçok Avrupa kulübü Avrupa Süper Ligi adı altında yeni bir futbol organizasyonu başlatmak için adım atmıştı. Bunun üzerine UEFA, bu organizasyona katılan kulüp ve oyuncuların, UEFA organizasyonlarından süresiz olarak men edileceğini söyleyerek organizasyonun hayata geçmesini engellemişti. Bunun üzerine birçok kulüp, Avrupa Süper Ligi projesinden çekildiğini ifade etmiş ve Real Madrid ile Barcelona dışında bir kulüp kalmamıştı. Real Madrid başkanı Florentino Perez, karar sonrasında "Avrupa kulüp futbolu tekel değildir. Kulüpler kendi kaderlerinin efendisi olacak. Kısacası bugün özgürlüklerin Avrupa'sı bir kez daha zafere ulaştı" diye konuştu. Öte yandan B. Münih, B.Dortmund A. Madrid, Roma, M. United gibi kulüpler organizasyonu desteklemediğini açıkladı.