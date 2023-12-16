Haberler Futbol Sivasspor Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 15:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sivasspor Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak olan EMS Yapı Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, eğitsel oyun ile başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, sınırlı alan oyunu ve taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, 17 Aralık Pazar günü yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

RAMS Başakşehir ile EMS Yapı Sivasspor, 19 Aralık Salı günü saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

DİĞER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom'da 4 ayrılık birden! Beşiktaş'ın eski yıldızı Aslan oluyor
100 yıl sonra aynı gün! Başkan Erdoğan'ın Macaristan ziyareti iki ülke ticari ilişkilerine yeni rota çizecek
G.Saray'da 500 milyonluk hüsran!
Dünya şampiyonası finalinde Türk derbisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ahmet İbanoğlu iddiaları yalanladı!
Kulüp başkanlarından Meler'e ziyaret!
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? | İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Uzmanlar tarih verdi!
SURVIVOR NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?
Tarım Kredi Yılbaşı İndirimi
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig devinden defansa Panama duvarı! Süper Lig devinden defansa Panama duvarı! 16:08
Fenerbahçe Opet set vermedi Fenerbahçe Opet set vermedi 15:53
Dünya şampiyonası finalinde Türk derbisi! Dünya şampiyonası finalinde Türk derbisi! 15:48
Euroleague’de haftanın MVP'si Sloukas! Euroleague’de haftanın MVP'si Sloukas! 15:41
Sivasspor'da Başakşehir mesaisi! Sivasspor'da Başakşehir mesaisi! 15:36
Ahmet İbanoğlu iddiaları yalanladı! Ahmet İbanoğlu iddiaları yalanladı! 15:34
Daha Eski
Beşiktaş'a Cezayirli sağ bek! Beşiktaş'a Cezayirli sağ bek! 15:00
Jasikevicius sağlık kontrolünden geçti! Jasikevicius sağlık kontrolünden geçti! 14:37
Fırtına İstanbulspor maçına hazırlanıyor Fırtına İstanbulspor maçına hazırlanıyor 14:31
Ç. Rizespor'da Pendikspor mesaisi! Ç. Rizespor'da Pendikspor mesaisi! 14:16
G.Saray'da 500 milyonluk hüsran! G.Saray'da 500 milyonluk hüsran! 14:13
Kulüp başkanlarından Meler'e ziyaret! Kulüp başkanlarından Meler'e ziyaret! 14:00