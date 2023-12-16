Sivasspor Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak olan EMS Yapı Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, eğitsel oyun ile başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, sınırlı alan oyunu ve taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, 17 Aralık Pazar günü yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

RAMS Başakşehir ile EMS Yapı Sivasspor, 19 Aralık Salı günü saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.