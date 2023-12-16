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Kulüp başkanlarından Halil Umut Meler'e geçmiş olsun ziyareti

Son dakika spor haberleri... Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp başkanlarıyla birlikte, Halil Umut Meler'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 14:01
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Kulüp başkanlarından Halil Umut Meler'e geçmiş olsun ziyareti

Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kulüp başkanlarıyla birlikte, Süper Lig'de MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'i İzmir'de ziyaret etti.

Sabah saatlerinde Meler'in ikamet ettiği siteye gelen Koç ve kulüp başkanları, Halil Umut Meler ve ailesiyle bir araya geldi. Meler'e geçmiş olsun dileklerini ileten Ali Koç, ziyaretin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu iyi gördüğünü belirten Ali Koç, "Bu ziyaretin reklamı olmaz. Kendisine geçmiş olsun dedik, ailesiyle tanıştık. Halil Umut Meler'in her geçen gün sağlık durumu daha iyiye gidecektir. Hocamızın moralini iyi bulduk" dedi.

Ali Koç, Halil Umut Meler'in maçlara çıkıp çıkmama konusundaki kararıyla ilgili soruya ise, "Bence zamanı gelince doğru kararı verecektir. Kolay değil, olayın ardından birkaç gün geçti. Bu işin ilacı da zaman. Eminim sağlıklı kararı verecektir" diye konuştu.

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