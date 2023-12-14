PAOK - Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

PAOK - Helsinki maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. PAOK ile Helsinki karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; PAOK - Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

PAOK - HELSİNKİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PAOK - Helsinki maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 20:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.