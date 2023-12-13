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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Aralık bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '13 Aralık hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 13 Aralık Çarşamba tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 07:37
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Aralık bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

13 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

23:00 Atl. Madrid - Lazio

23:00 Celtic - Feyenoord

23:00 B. Dortmund - Paris SG

23:00 Newcastle - Milan

20:45 RB Leipzig - Young Boys

20:45 Kızılyıldız - Man City

23:00 Porto - Shakhtar

23:00 Antwerp - Barcelona

22:45 Cardiff - Birmingham

22:45 Coventry - Southampton

22:45 Leicester - Millwall

22:45 Norwich - Sheff Wed

22:45 QPR - Plymouth

23:00 Middlesbrough - Hull City

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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