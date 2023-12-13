BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Aralık bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

13 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

23:00 Atl. Madrid - Lazio 23:00 Celtic - Feyenoord

23:00 B. Dortmund - Paris SG 23:00 Newcastle - Milan

20:45 RB Leipzig - Young Boys 20:45 Kızılyıldız - Man City

23:00 Porto - Shakhtar 23:00 Antwerp - Barcelona

22:45 Cardiff - Birmingham 22:45 Coventry - Southampton 22:45 Leicester - Millwall 22:45 Norwich - Sheff Wed 22:45 QPR - Plymouth 23:00 Middlesbrough - Hull City

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...