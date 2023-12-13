BUGÜNKÜ MAÇLAR - 13 Aralık bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
13 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?
23:00 Atl. Madrid - Lazio
23:00 Celtic - Feyenoord
23:00 Celtic - Feyenoord
23:00 B. Dortmund - Paris SG
23:00 Newcastle - Milan
23:00 Newcastle - Milan
20:45 RB Leipzig - Young Boys
20:45 Kızılyıldız - Man City
20:45 Kızılyıldız - Man City
23:00 Porto - Shakhtar
23:00 Antwerp - Barcelona
23:00 Antwerp - Barcelona
22:45 Cardiff - Birmingham
22:45 Coventry - Southampton 22:45 Leicester - Millwall 22:45 Norwich - Sheff Wed 22:45 QPR - Plymouth 23:00 Middlesbrough - Hull City
22:45 Coventry - Southampton
22:45 Leicester - Millwall
22:45 Norwich - Sheff Wed
22:45 QPR - Plymouth
23:00 Middlesbrough - Hull City
Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...