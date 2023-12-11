Al Hilal - Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Kral Kupası

Al Hilal - Al Taawon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda çeyrek final heyecanı sürüyor. Al Hilal ile Al Taawon karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Hilal - Al Taawon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL HİLAL - AL TAAWON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Hilal - Al Taawon maçı 11 Aralık Pazartesi günü saat 17:45'te oynanacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.